No al linguaggio inclusivo in Argentina e Salvador | così si vuole proibire un diritto base

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A poche ore di distanza l’una dall’altra arrivano due notizie che danno testimonianza “dell’aria che tira” in America Latina, o per lo meno in un certo tipo di leadership latinoamericana che ultimamente ha avuto molto successo (e fama internazionale). Sto parlando dei casi dell’di Javier Milei e deldi Nayib Bukele. Due paesi diversi, per storia, geografia, demografia, peso economico, etc… ma che ora hanno in comune il fatto di essere guidati da due presidenti che operano “fuori dalle righe” e spesso anche fuori dallo Stato di. Milei ha deciso e annunciato, con i suoi modi perentori e sfidanti, che verrà eliminato dall’amministrazione pubblical’utilizzo dele di tutto ciò che riguarda la prospettiva di genere. Un divieto che ...