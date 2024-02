Nino Formicola | il ricordo di Zuzzurro | “Voleva lottare fino all’ultimo”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024), ha avuto grande successo insieme ad Andrea Brambilla scomparso nel 2013, con il quale componeva lo storico duo comico& Gaspare. L’artista sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda a partire dalle 14;00 su Raiuno. Formicopla e Brambilla debuttano al Derby Club di Milano insieme a Marco Columbro e Barbara Marciano come componenti della Compagnia Della Forca. Nel 1976 nasce il duoe Gaspare che debutterà la prima volta in televisione nel 1978 nella trasmissione della RAI Non stop. Successivamente diventano autori dei testi di Massimo Boldi e Teo Teocoli, per poi approdare al programma Drive In. Dopo tre anni decidono di dedicarsi al teatro, interpretando nella commedia di Neil Simon, Andy e Norman il ruolo di due giornalisti costretti a ...