Wanda batte Corona: «Niente flirt tra Nara e Brozovic». Condannato l’ex-paparazzo dei vip: Costa caro a Fabrizio Corona un articolo del 2019 in cui ipotizzava una storia di tradimenti a tinte nerazzurre. L’ex-paparazzo dei vip è stato infatti condannato dal Tribunale di ...leggo

Niente Icardi, Niente Galatasaray: in semifinale di Coppa di Turchia ci va il Karagumruk: Clamoroso in Turchia. Il Galatasaray esce dalla coppa nazionale: la corsa dei giallorossi si interrompe ai quarti di finale dopo la sconfitta casalinga per 2-0 subita per mano del Karagumruk Assente ...calciomercato

Lazio, Lotito risponde: "Non seguo la squadra da giorni! Sarri non l'ho sentito": Ancora Claudio Lotito. Il presidente è tornato nuovamente a parlare in risposta alle sue dichiarazioni pubblicate questa mattina da Il Messaggero. Il patron biancoceleste è ...lalaziosiamonoi