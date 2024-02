News su Fiorentina | Napoli | Torino e Bologna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ultime dai campi di allenamento delle squadre di Serie A in vista della 27a giornata, dubbio Martinez Quarta Dopo aver saltato il match contro la Lazio per un problema di calcoli, Martinez Quarta rischia il forfait anche sabato sera contro il.Vincenzo Italiano monitora con lo staff medico viola le condizioni dell'argentino. Nel frattempo

Chiesa, l’agente a casa Juve: rinnovo o cessione. E Kean…: La Juventus, e lo stesso Allegri, non hanno mai smesso di credere nel giocatore, non soltanto per il sostanzioso investimento fatto (40 milioni al riscatto dopo i primi 10 di prestito versati nelle ...tuttosport

Come accogliere Belotti a Torino Indifferenza per la maggior parte dei lettori: I risultati del sondaggio proposto qui su Toro News in merito al ritorno a Torino dell'ex capitano per la gara con la sua Fiorentina ...toronews