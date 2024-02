Nel Lazio 1000 euro in più ai medici del pronto soccorso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - La Giunta regionale ha approvato la proroga, su proposta del presidente Francesco Rocca, delle prestazioni aggiuntive per idella disciplina d'Emergenza e Urgenza operanti neidegli ospedali del. Il provvedimento, attuato già nel 2023 e valido per il 2024, ha una dotazione finanziaria di 9 milioni died é il frutto di un accordo tra la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione, diretta dal direttore Andrea Urbani, e le organizzazioni sindacali del comparto sanitario. L'accordo individua una serie di azioni volte a garantire la copertura dei turni e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle strutture die dipartimento d'emergenza e accettazione del ...

nella probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Lazio-Milan emerge, in queste ore, una novità rispetto a quanto previsto (pianetamilan)

La Regione Lazio proroga gli aumenti per i medici del pronto soccorso: Per il Presidente della Regione Rocca la misura migliora la crescita professionale dei medici e la qualità delle cure per i cittadini del Lazio. Nel servizio di Lazzaro Pappagallo la valutazione di ...rainews

Conferenza stampa Pioli: «Il campionato è chiuso»: L’INTER VINCE LO SCUDETTO NEL DERBY COL MILAN – «Voi siete dei fenomeni a far perdere energie e concentrazione su cose troppo lontane, il 21 aprile. Ora abbiamo la Lazio, tanti obiettivi da centrare, ...calcionews24

Lazio, l'ex Petkovic riparte dall'Algeria: è il nuovo ct: Il tecnico del '26 maggio 2013', dopo l'esperienze con Svizzera e Bordeaux, torna su una panchina di una nazionale ...corrieredellosport