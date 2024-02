Nel 2023 da fumo ed e-cig 15 miliardi di accise allo Stato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ammonta a circa 15il valore delleversate alle casse delloper i prodotti daed inalazione, mentre dal mercato dell'illecito arrivano danni all'erario per 300 milioni l'anno. Sono due dei dati che emergono dal nuovo Rapporto di Logista Italia, in partnership con The European House - Ambrosetti. I prodotti tradizionali (sigarette, sigari, trinciati, ecc.) rappresentano ancora oltre l'80% del fatturato, ma i prodotti di tabacco senza combustione, sono ormai il 18% del totale, le e-cig il 5%. La rete di distribuzione di Logista Italia serve circa 60.000 punti vendita: una tabaccheria ogni 1.150 abitanti e un accesso medio giornaliero di 15 milioni di clienti. Il mercato illecito dei prodotti del tabacco si attesta intorno al 3,8% del mercato e nel rapporto si sollecita "il rafforzamento delle ...