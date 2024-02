NBA | Re Lebron la decide nel quarto finale | i Lakers rimontano i Clippers nel derby

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inizio dell’ultimo, i Los Angelessono avanti 96-77 nelcontro i cugini dei Los Angeles, sembra tutto deciso, il distacco sembra incolmabile. Un trentanovenne che di nome fae di cognome fa James non è d’accordo, e in soli dodici minuti regala una prestazione regale, degna del suo soprannome, il “Re”, e i gialloblù si regalano una vittoria che sembrava impossibile, vincendo per 116 a 112, rendendosi protagonisti di una rimonta incredibile. James nell’ultimomette a segno 19, 3 in più di tutti i, dei suoi 34 punti totali. A fine partita il tabellino per il fenomeno in maglia numero 23 dice 6 rimbalzi e 8 assist, con 2 stoppate e il 60% da tre punti, con tanto di difesa decisiva nel possesso...

