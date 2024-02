NBA 2023 2024 | LeBron James fa il fenomeno nell’ultimo quarto | i Lakers rimontano da -21 e battono i Clippers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024)scrive l’ennesimo capitolo di una carriera infinitaderby di Los Angeles giocato alla Crypto.com Arena (ex Staples Center) prima del trasferimento deinel nuovo palazzetto di Inglewood. Una partita dominata per tre quarti da Kawhi Leonard e compagni, avanti anche di 21 punti e sul +19 quando mancano 11 minuti sul cronometro dell’ultimo periodo. Poi,si mette in proprio: segna 19 dei suoi 34 totaliperiodo, infila 5 triple su altrettanti tentativi e piazza un’ultima difesa vincente nel possesso finale contro Leonard per regalare aiuna fondamentale vittoria per 116-112. RISULTATI E CLASSIFICHE Diventano due le partite di svantaggio deiin classifica dai Sacramento ...