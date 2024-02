Nautica al setaccio | scoperte tredici aziende sconosciute al Fisco | scattano le denunce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Viareggio, 29 febbraio 2024 – Il settore dellapassato aldalla Guardia di Finanza di Viareggio. L’hanno chiamata “Onda anomala” ed è l’operazione che ha portato alla luce un’evasione fiscale importante con dieci milioni di euro di redditi non dichiarati e un milione di euro di imposte non pagate. Un’evasione condotta dacompletamenteal. Alla fine sono dieci le persone denunciate dalle Fiamme Gialle, che hanno anche proceduto al sequestro preventivo di denaro contante, quote societarie, due auto e un immobile per un totale di circa 730mila euro.