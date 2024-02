Nati per leggere alla Natali

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Martedì 5 marzo dalle 17 alle 18, la Biblioteca Adadi Monte Urano aprirà le porte ad una splendida iniziativa che abbraccia il mondo dei più piccoli e delle famiglie. Si chiamapered è un progetto, sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, presente in tutte le regioni italiane. Un programma che propone, gratuitamente, alle famiglie con bambini fino a sei anni di età attività di lettura che costituiscono senza dubbio un’importante esperienza per il loro sviluppo cognitivo. Un progetto che dunque arriva a Monte Urano grazieproficua collaborazione tra il Comune, la Biblioteca "Ada", l’asscoaizione Common Bubble e i gruppi di volontari. il programmaper ...

Mercoledì 28 febbraio su Canale 5 è andata in onda la 40esima puntata del Grande Fratello , per l'edizione condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici ... (today)

L'oroscopo di marzo 2024: Come andrà questo marzo Ve lo raccontiamo qui, con il nostro oroscopo segno per segno… ...gqitalia

Meno Nati, più anziani: «Uno su tre sarà over 65». Scuola e lavoro in crisi: BELLUNO - Prosegue inarrestabile l’inverno demografico in provincia di Belluno, ed entro il 2031 il nostro territorio potrebbe perdere circa 7.500 abitanti, in pratica come se sparisse ...ilgazzettino

Le cento leggi (e più) volute dalle donne che hanno cambiato l’Italia: E’ una rivoluzione. Non esiste più il “capofamiglia” maschio. Cade ogni limitazione al riconoscimento anche per le donne dei figli Nati fuori dal matrimonio, viene istituita la separazione dei beni, l ...repubblica