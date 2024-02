Nati il 29 febbraio | il coreografo Giorgio Mancini | “Data ‘bisesta’ mi ha fatto sentire speciale”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Essere nato il 29mi hasempreun po’. Ci ripensavo proprio questa mattina, nel giorno del mio 60esimo compleanno, che quest’anno cade proprio il giorno ‘giusto’. Certo, quando non c’è la tuasul calendario ci si sente un po’ menomati, ma io sin da piccolo, grazie a mia madre, non mi sono mai sentito, come molti, ‘orfano di compleanno’, perchè lei aveva trovato questa soluzione: mi faceva felice con una doppia festa, una il 28 per celebrare il mese e una il primo marzo per festeggiare il giorno. E io, anche da grande ho mantenuto questa tradizione”. L’ex danzatore del Béjart Ballet di Losanna, oggi, confessa all’Adnkronos di essere fiero del suo essere ‘leaper’ come sono ...