Napoli | Reja | “Se la squadra partenopea comincia a correre…”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Edy, ex allenatore die Lazio, è intervenuto a Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ieri grandissima vittoria del, che fa morale. Negli anni non ho mai perso una partita del, quest’anno invece mi era passata la voglia di vederlo. Ma ieri ho visto finalmente una. La classifica vede gli azzurri ancora troppo dietro, ma che Bologna e Atalanta mollino potrebbe succedere, eppure bisogna puntare almeno al quinto posto”. Se il“Questa è unache sea correre può vincere tante partite di seguito e puntare a grandi traguardi, ma deve rire a ...

