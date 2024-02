Napoli | Marchetti | “Per la prossima stagione ADL…”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto delLuca, giornalista di Sky ed esperto di mercato, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. Di seguito le sue parole: “Per il dopo Osimhen all’orizzonte ci sono diversi nomi. David è un ottimo giocatore, non a caso Inter e Juventus lo hanno seguito per diverso tempo, però costa abbastanza. Zirkzee, in questo momento, è il sogno proibito di tutti ed anche ilè interessato, ma la situazione contrattuale è particolare: c’è un’opzione abbastanza complessa a favore del Bayern, che può averlo pareggiando altre offerte”. Zirkzee avrà tante offerte… “Il giocatore olandese avrà la fila fuori la porta e quindi avrà la possibilità di scegliere. Osimhen sarà venduto in estate, ma bisogna trovare chi paghi la clausola e ...

Marchetti: “Il Napoli per il post Osimhen ha al momento un sogno proibito, non è però l’unico obiettivo di mercato”: Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del mercato del Napoli, ed in particolare del post Osimhen. Gli azzurri hanno al momento in me te due ...mondonapoli

Marchetti: “Inter sa solo vincere: è come un orologio. Paragone col Napoli…”: Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Luca Marchetti ha parlato anche della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta ...fcinter1908

SKY - Marchetti: "Napoli, per l'attacco piace Zirkzee, per la panchina occhio a Italiano": Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: “Per il dopo Osimhen all’orizzonte ci sono diversi nomi. David è un ot ...napolimagazine