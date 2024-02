Napoli Juventus | le ultime sulle condizioni di Chiesa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’attaccante di Massimiliano Allegri è in forte dubbio per la trasferta di domenica sera allo stadio Maradona C’è tanta attesa per la sfida tracon il dubbio sulla presenza di Federicoche continua a tenere banco in casa bianconera. L’ex Fiorentina accusa ancora dolore e nelle giornata di oggi non si è allenato in gruppo. Un indizio a tre giorni dal big match del Maradona che vede abbassarsi la possibilità di vederlo in campo. Sarà fondamentale la giornata di domani per avere una risposta definitva.