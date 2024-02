Napoli | infortunio muscolare alla coscia per Cajuste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo lo straripante successo per 6 a 1 sul Sassuolo, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, in vista del match contro la Juventus, in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45, valido per la 27esima giornata di Serie A. A destare preoccupazione sono le condizioni di, il quale si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso delladestra. Il centrocampista azzurro adesso proseguirà l’iter riabilitativo. Mentre il belga Ngonge continua a svolgere allenamento personalizzato in palestra, tentando un difficile recupero per il big match di domenica. Il resto della squadra si è diviso in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di ...