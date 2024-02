Napoli in cerca di conferma al Maradona con la Juventus | '1' a 2 | 38

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Entrambe sono reduci da due vittorie in campionato: ilda un tennistico risultato in rimonta contro il Sassuolo, ladalla sofferta...

Un ventunenne accoltellato ripetutamente all’uscita della stazione Montedonzelli della Linea 1 della metro politana di Napoli , in via Pietro Castellino, nella ... (thesocialpost)

Napoli, cerca di sfuggire a un controllo e investe un agente: arrestato 34enne: Ieri mattina, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio hanno controllato, in vico Santa Maria degli Angeli alle Croci, uno ...ilmattino

IL COMMENTO - De Paola: "Calzona l'istruttore migliore per ripartire, la Champions per il Napoli è ancora possibile": Paolo Del Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: “Se credo più al Napoli in Champions League o in Europa League Io alla Champions ci credo e no ...napolimagazine

Serie A, Lazio-Milan apre: Pioli vede il successo contro l'ex. Napoli, quota da bis contro la Juventus: Sarà l`anticipo del venerdì tra Lazio e Milan a inaugurare la 27^ giornata di Serie A. Nella sfida dell`Olimpico, il Milan cerca il terzo successo consecutivo.calciomercato