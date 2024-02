Napoli | giovane accoltellato alla gola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 21 anni è statoe colpito con alcuni fendentimentre si trovava nei pressi della fermata di Montedonzelli della linea 1 della metropolitana di. A estrarre il coltello è stato un uomo di circa 50 anni. Ilera lì, in via Castellino, con altri ragazzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Sul posto anche personale del 118 che ha trasferito il ragazzo al Cardarelli dove il personale medico lo sta suturando. Al momento ilnon è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri volte ad individuare l’aggressore e a capire i motivi del gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.