Napoli | donna 51enne investita da auto mentre attraversa la strada | è grave

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È in condizioni critiche unadi 51 anni, nella serata di ieri, in via Bernardo Quaranta, nella periferia orientale di, da un’guidata da un giovane di 26 anni. L’mobile coinvolta è una Ford Fiesta, che procedeva in direzione di L'articolo Teleclubitalia.