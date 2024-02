Napoli | De Laurentiis attacca | 'Il calcio è malato Squadre indebitate | competizioni UEFA non più produttive'

De Laurentiis torna a parlare da Londra.: Torna a parlare De Laurentiis da Londra Ospite del forum organizzato dal Financial Times il presidente ha detto la sua sulla situazione finanziaria del calcio europeo. “Il calcio è malato. Ma perché è ...100x100napoli

Napoli, De Laurentiis: 'Il calcio è malato. Squadre indebitate, le competizioni UEFA non più produttive': Torna a parlare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è intervenuto nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit - The Path to Profit', evento che ha av ...calciomercato

Comune di Napoli, Simeone: “La città ospiterà Euro 2032. Non vogliamo che il Napoli giochi lontano dal Maradona”: Così come attendiamo di avere una comunicazione ufficiale sulla presenza della città di Napoli per la manifestazione. Il sindaco Manfredi e De Laurentiis si sono incontrati allo stadio per ...mondonapoli