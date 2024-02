Napoli | dal Sassuolo al Sassuolo | Osimhen cala il tris e suona la carica

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Dalal: il 29 ottobre 2022 ilaffrontava i neroverdi e Victorfirmava la sua prima tripletta in azzurro, dando inconsapevolmente il via alla lunga cavalcata scudetto dei suoi. Il 28 febbraio 2024, sempre contro il, il nigeriano trovava il suo secondo hat-trick in azzurro, provando a ridare linfa alla rincorsa Champions League. Insomma, nel frattempo è cambiato tutto: è cambiato il, passato dall'essere una squadra di media classifica con un occhio sempre proteso alle posizioni buone per la zona Europa ad una con un piede nel baratro della Serie B ed è cambiato lo stesso, che oggi ammira da lontano ...

Un uomo è stato ricoverato nell' ospedale dei Pellegrini per ferite da taglio alle gambe e alla pancia; sarebbe stato ferito in via Cesare Rosaroll.Continua a ... (fanpage)

De Laurentiis: "Mondiale per club Lo merita il Napoli, no la Juve! Osimhen Clausola alta, faremo ottimi acquisti": che sono stati punti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club - ha detto il ...areanapoli

Napoli, De Laurentiis: "Agenti il cancro del calcio. Arbitri Non esiste che...": Aurelio De Laurentiis è volato a Londra per prendere parte al 'Business of Football Summit', evento promosso dal Financial Times per discutere di temi attuali riguardanti il calcio. Soffermandosi su ...lalaziosiamonoi

Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli, penultimo appuntamento: Penultimo appuntamento per il Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli con la regata di sabato 2 marzo, organizzata dal Circolo Nautico Posillipo che mette in palio il Trofeo del ...velaemotore