Napoli | CdM | “…e allora dove vi eravate nascosti”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilieri sera ha praticamente giocato a tennis facendo proprio un set unico. Il Corriere del Mezzogiorno descrive lo scetticismo dei tifosi pre match, il tifo incrollabile degli Ultras a Reggio Emilia ed una rinnovata fiducia anche nei confronti della Champions. Di seguito i passaggi più significativi.: “Mabastava poco” Scrive l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno: “Nelle chat prepartita gli anziani tifosi sono unanimi: «adda venì maggio», «butta a finire» questa stagione infame e persa sotto ogni aspetto, perché al miracolo del quarto posto, giustamente, nessuno crede più”. “Dalla curva di Reggio si sentono invece gli ultrà. Loro hanno questa salute di ferro, non li ferma niente e non gli cala mai la voce e dopo il quarto gol comincia una danza tribale di gioia. Bastava poco.“ Verticalità e ...

Serie A: Di Bello arbitrerà Lazio-Milan, Napoli-Juve a Mariani: Napoli-Juventus, in programma domenica sera, è stata affidata a Mariani di Aprilia, mentre Inter-Genoa, che si giocherà lunedì, ad Ayroldi di Molfetta. Quanto alle sfide salvezza, quella di domani tra ...ansa

Cdm donne: via libera Fis alle gare di Aare, ritorna la Shiffrin: Dopo l'esito positivo del controllo neve, la Fis ha dato via libera alle gare di coppa del mondo donne di Aare, in Svezia. Si tratta di uno slalom gigante e di uno speciale in programma il 9 e 10 marz ...ansa

Sci alpino: maltempo a Kvitfjell, annullata la 1/a prova discesa donne: Una forte nevicata e la nebbia hanno fatto cancellare a Kvitfjell la prima prova in vista della discesa di cdm donne di sabato che domenica sara' seguita da un superG. Domani e' in programma la ...sportmediaset.mediaset