Napoli | Agostinelli | “Calzona…”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ex calciatore e allenatore (anche del) Andreaè intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le sue dichiarazioni. “La squadra partenopea non può più sbagliare, ma il tempo c’è, la partita di Reggio Emilia non deve fare pensare che sia tornato ildi Spalletti, i meriti degli azzurri ieri ci sono stati come i demeriti del Sassuolo. Ora il ritorno al gol dei grandi davanti e una ritrovata condizione psicofisica possono essere determinanti. Bisognerà solo capire se la prestazione col Sassuolo sia stata isolata e allora non significherebbe nulla in chiave Champions; se, invece, è stata ritrovata l’autostima lo vedremo prossimamente, quando ilaffronterà impegni davvero difficili”., obiettivo continuità… “La preoccupazione, comunque, non è ...