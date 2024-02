Un filmato ricostruisce le fasi drammatiche dell'investimento che ha ridotto in fin di vita uno studente L'articolo Napoli , a 100 k/h su coro Garibaldi : ... (teleclubitalia)

Napoli, 21enne muore folgorato: tragedia nel campo rom di Scampia: Il giovane è arrivato già privo di vita all’ospedale di Giugliano. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato.fanpage

Tragedia al campo rom di Scampia: 21enne muore folgorato. Inutile la corsa in ospedale: Napoli – Un ragazzo di 21 anni residente nel campo rom di ... per capire soprattutto se il contatto con i cavi elettrici che non ha lasciato scampo al 21enne sia avvenuto all’interno o all’esterno del ...ilmeridianonews

Tragedia a Napoli, ragazzo 21enne del campo rom di Scampia morto folgorato: aperta indagine: Tragedia a Napoli, ragazzo 21enne del campo rom di Scampia morto folgorato Come riporta TeleclubItalia, il personale medico dell’ospedale San Giuliano di Giugliano hanno provato a rianimare il ragazzo ...napoli.occhionotizie