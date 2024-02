Napoli | 21enne accoltellato alla gola in metro | si cerca un uomo di mezza età

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un ventunenneripetutamente all’uscita della stazione Montedonzelli della Linea 1 dellapolitana di, in via Pietro Castellino, nella zona dell’Arenella. I carabinierino un cinquantenne. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15 di oggi, giovedì 29 febbraio.Leggi anche: Si nasconde nell’armadio e accoltella la fidanzata nel sonno La dinamica dell’aggressione Stando a una prima ricostruzione, il giovane usciva dstazione dellapolitana, insieme ad altri amici. A quel punto è stato improvvisamente aggredito da undi circa 50 anni, che ha estratto un coltello e ha colpito il giovane con diversi colpi, per poi far perdere le sue tracce. Ilè stato ...