Nacon Connect 2024 | tutti i giochi ed i trailer del 29 Febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Quest’oggi è andato in scena il, un nuovo evento che ha visto il publisher effettuare non pochi annunci interessanti, condividendo tanti nuovi. L’evento ha visto presenti Terminator: Survivors, un nuovo gioco di sopravvivenza open-world in arrivo entro la fine dell’anno ed acme altri progetti decisamente meritevoli di attenzione, dove tra questi non possiamo che citare Greedfall 2, Endurance Motorsport Series e Dragonkin. Vediamo qui sottoed idi presenti al(grazie a GameSpot): Greedfall 2: The Dying World Quasi due anni dopo il primo annuncio, Greedfall 2: The Dying World ha ora una data di lancio in accesso ...