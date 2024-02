Mutui troppo cari | gli italiani non comprano più casa | numeri impietosi

(Di giovedì 29 febbraio 2024), le famiglie italianesempre meno case. E’ l’effetto dell’alto costo del denaro erogato dalle banche, salito vertiginosamente in appena due anni per la politica di lotta alla fiammata internazionale dell’inflazione. Il forte calo delle compravendite di abitazioni in Italia, uno degli effetti del caro-tassi, è tanto rilevante da ridisegnare i progetti di spesa degli. Gli effetti negativi sul mercato immobiliare sono stati particolarmente pesanti sulle compravendite: nel 2023 sono diminuite significativamente, tanto da vedere un calo dal 50% al 41% della quota diche si è indebitata per comprare un’abitazione. Di conseguenza le compravendite sono calate quasi del 12%. I dati arrivano da uno studio effettuato dalla Fabi, la federazione ...

Nel nostro Paese è in aumento chi non riesce a pagare la rata o la pigione. E tanti finiscono spesso in povertà . Questa è l'Italia, in particolare, delle ... (affaritaliani)

Bari, il mutuo a rendita di Olivieri: l’operazione che lui stessa definì “scandalosa”: Una manovra finanziaria controversa che ha coinvolto l'avvocato Giacomo Olivieri, la sua famiglia e due istituti bancari, è culminata in un guadagno di sei milioni di euro senza investimenti iniziali.baritalianews

Venture Capital in crisi: -60% investimenti in startup digitali: In crisi il Venture Capital italiano nei confronti delle startup digitali, investimenti ridotti anche in settori strategici come e-commerce e new tech.pmi

Attenzione, c’è troppo ottimismo nei mercati. Parola di Jamie Dimon: Mercati troppo ottimisti su atterraggio morbido negli Usa ... Street crollare mentre le banche venivano colpite dalle ricadute del collasso del settore dei Mutui subprime. Tassi di interesse più ...money