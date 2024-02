Muschio Selvaggio | che fine farà il podcast? Mr Marra preoccupato

(Di giovedì 29 febbraio 2024), cheil? In merito agli ultimi aggiornamenti sono arrivate le considerazioni da parte dell’altro conduttore, Mr.Nella mattinata di martedì 27 febbraio l’ufficio stampa di Luis Sal ha comunicato (attraverso una nota) che il tribunale di Milano ha dato ragione completamente allo youtuber e gli ha assegnato l’altro 50% del“Mucchio“. Una metà che, fino a poche ore fa, apparteneva a Fedez. Non è affatto un mistero che il rapporto tra i due, meno di un anno fa, si sia incrinato e peggiorato. Adesso, però, c’è preoccupazione per i fan: quale sarà ladel programma? Mr.e Fedez (Foto Facebook) Cityrumors.itIn molti ipotizzano ad una possibile chiusura. Una ...

