Muore sbranata dal suo cane maremmano sotto gli occhi del marito

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Mercatino Conca 29 aprile 2024 – Si chiamava Gianna Canova ed aveva 80 anni. Il suo, un pastorenon di razza pura l’ha uccisa questo pomeriggio intorno alle 17 subito dopo essersi affacciata sull’uscio di casa a fumare una sigaretta. L’animale l’ha aggredita, gettata a terra e morsa alla testa. La donna è morta in pochi attimiglidel, Italo Schiavi, che si trovava in cucina e che è accorso per le grida. Ilnon ha toccato l’uomo che lo ha accompagnato dolcemente nel recinto. Poi ha chiamato il 118 vedendo la moglie immobile e una chiazza di sangue che si stava allargando a terra. All’arrivo dei sanitari, è stato possibile solo constatare la morte della donna. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri per le indagini. Sono arrivati sul posto ...

