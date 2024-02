Mpnrr Roma – Santori Lega | “Gualtieri ‘dimentica’ fondi per 100 progetti | giubileo a rischio”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Se il sindacoilfiguriamoci cosa possiamo aspettarci per gli altri piccoli ma utilidi periferia. Adesso è purtroppo ancora più chiaro perché tutto è in abbandono, ma se davvero è questo il metodo con il qualee il Pd vogliono amministrare, il Primo Cittadino risparmi alla città e ai suoi abitanti altre umiliazioni e fastidi: si dimetta da commissario straordinario per il. La Capitale alla porte di un appuntamento importante come il l’Anno Santo non può essere trasformata nel ridicolo e invivibile villaggio del flop annunciato, nel quale le uniche opere sono divieti chiusure e caos, e il degrado e l’illità sono il primo biglietto da visita. Al disagio quotidiano e all’incuria cui ...