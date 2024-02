Mozzarella ritirata dal mercato | rischio di listeriosi | i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In una recente comunicazione dal Ministero della Salute, è stato emesso un avviso di richiamo alimentare per un lotto divenduto dalla catena di supermercati Lidl, a seguito della segnalazione di unmicrobiologico legato ad un’errata indicazione della data di scadenza sulle confezioni. Il prodotto in questione, venduto in singole confezioni da 125 grammi, porta il marchio Merivio, con la specifica denominazione “125g Merivio Ita” e il numero di lotto LN4050C. L’errore riguarda la data di scadenza apposta sulle confezioni, con date erroneamente indicate come il 15/03/2023 e il 15/03/2025, mentre la scadenza corretta sarebbe il 15/03/2024. Questa discrepanza ha innescato il richiamo per evitare possibili rischi per la salute dei consumatori. Il lotto interessato è stato prodotto per Lidl da Granarolo Spa, ...