Moviola Inter Atalanta | bocciatura totale | la stampa si schiera

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport non salva la prova dell’arbitro Colombo nella sfida valida per il recupero di campionato Latraha scatenato un putiferio sia tra le società, Percassi in primis, sia tra gli addetti ai lavori come nel caso de Il Corriere dello Sport. Il noto quotidiano condanna con un 5 in pagella all’arbitro Colombo. IL COMMENTO – «Non bene la partita di Colombo, due OFR in campo che si potevano – in un verso o nell’altro – evitare. Peggio la partita dell’assistente nr.2 Zingarelli: con la GLT, o sei sicuro al 100% che il pallone sia uscito oppure si sta con la bandierina abbassata. E quel pallone era dentro pieno. Colombo la chiude con 24 falli fischiati e 8 ammoniti. No, non bene».