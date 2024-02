Mourinho | 'Ho pianto solo una volta dopo una sconfitta | eravamo i più forti'

Mourinho ha pianto una sola volta in carriera per una sconfitta : era il 2012, quando il Real Madrid venne eliminato a rigori dal Bayern Monaco in semifinale ... (fanpage)

