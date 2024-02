MotoGP | la Ducati Pramac svela la sua moto

Bologna, 28 febbraio 2028 – Raggiungere il numero di titoli di Valentino Rossi, e perché no superarlo, solo in Ducati . La pensa così Pol Espargaro su Marc ... (sport.quotidiano)

Anche l’ultima finestra di Test ufficiali è ormai andata in archivio per la MotoGP in vista del Mondiale 2024, che scatterà nel weekend 8-10 marzo in Qatar ... (oasport)