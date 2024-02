Morti sul lavoro +4 | 7% | infortuni +6 | 8%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 12.45 Le denunce dio sulall'Inail a gennaio 2024 sono state 42.166 (+6,8% su gennaio 2023). Quarantacinque glimortali, dato anche questo in crescita del 4,7%. Aumentano anche le patologie di origine professionale denunciate:6.218 e +30,7% Nord-Ovest in prima fila a +9,9%. Primo il Molise (+17,2%), poi Trento (+16,4%) Puglia e Valle d'Aosta (+13,9, +13,5%) In controtendenza Abruzzo e Basilicata (-11,6% e -1,4%).