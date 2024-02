Morta ad Ischia | sul corpo di Antonella alcune ecchimosi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiDi Massa, la donna diallontanatasi da casa il 17 febbraio scorso e trovataieri dagli inviati di Chi l’ha visto?, non presentava segni apparenti di violenza sebbene il medico legale avrebbe rilevato delle: potrebbero essere frutto sia di una caduta che di percosse, ma sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Napoli, a stabilirlo. Ieri sera la salma della 51enne è stata rimossa e trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli dove verrà sottoposta all’esame autoptico, dopo il quale potranno essere celebrati i funerali. Gli esiti dell’autopsia vengono ritenuti fondamentali per stabilire data e causa della morte, insieme ai risultati dei rilievi effettuati dal reparto scientifico dei ...

