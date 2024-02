Morire per fermare una guerra? Il senso del sacrificio di Aaron Bushnell

L’inattesa debacle in Sardegna di Paolo Truzzu restituisce dei segnali importanti che Giorgia Meloni non può e non deve ignorare. Primo: come già accaduto nel ... (nicolaporro)

Alessandra Ollari trovata morta a Parma, i primi esiti dell’autopsia escludono segni di violenza: Dai primi accertamenti sembra che sia morta non oltre le 24 ore precedenti al ritrovamento. Ci si chiede, quindi, dove sia stata per i 10 giorni in cui è stata data per scomparsa e cercata ovunque. Di ...tag24

Sempre meno incidenti aerei, il 2023 è stato l'anno più sicuro per volare: Volare è sempre più sicuro. Così sicuro che stando ai numeri più recenti, una persona dovrebbe prendere un aereo tutti i giorni, per 103.239 anni, prima di Morire in un incidente. A riportare i dati ...tg24.sky

Manolo Blahnik: la genialità costruita un passo alla volta: Un anno di risultati record, una nuova sede a Londra, l’espansione in Cina, la trasformazione da marchio di calzature a investment brand. Inchino al maestro.ilsole24ore