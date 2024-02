Morbillo | italiani creano database mondiale pubblico con dati aggiornati

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb.(Adnkronos Salute) - L'universo delin un unicoe accessibile per conoscere l'andamento epidemiologico globale e le strategie messe in atto dai Paesi. E' il lavoro realizzato dall'epidemiologo Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di Statistica medica ed Epidemiologia del Campus Bio-Medico di Roma, con Fabio Scarpa dell'Università di Sassari e Marta Giovannetti della Fundac?a?o Oswaldo Cruz di Minas Gerais (Brasile). Il lavoro è stato presentato su 'Infectious Disease Report'. "Il nostro team ha sviluppato unad accesso aperto 24 ore su 24 per il monitoraggio globale del, facilitando la raccolta e l'analisi standardizzata dei- racconta Ciccozzi all'Adnkronos Salute - L'analisi dei casi didal ...

