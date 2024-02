Montemesola | Punzi replica al PD | “Montemesola esclusa dal bando strade rurali | se la prendano con il loro partito”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoQuando chiediamo ai nostri nonni se siano capaci di fare qualcosa di semplice, la risposta che spesso ci sentiamo dare è che seppure avessero imparato una cosa per ogni anno di vita saprebbero tante cose quanti sono ianni, ma, capita a volte, che a questa regola molto elementare qualcuno sfugga e che, nonostante esperienze significative, non solo non gli sia rimasto nulla di ciò che avrebbe dovuto imparare da quell’esperienza, ma addirittura ha dimenticato anche i rudimenti basilari dai quali far scaturire le proprie azioni e quindi si rende necessaria una spiegazione a prova di bambini straniero che non conosce l’italiano. Se unregionale che prevede l’erogazione di fondi per il rifacimento dellenon è rivolto a quei comuni che ricadono nelle zone A e B e ...