Montella | Arda Guler avvisato | «In Nazionale solo chi sta bene»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il commissario tecnico della Turchia mette in guardia la stellina del Real Madrid circa le convocazioni inArrivato dal Fenerbahce con l’etichetta di ragazzo prodigio,non è ancora riuscito ad imporsi al Real Madrid per via dei vari infortuni. Vincenzo, CT della Turchia, ha parlato di lui in ottica– «Sono in contatto con tutti i nostri giocatori, anche con. I miei collaboratori sono andati a trovarlo. È vero che gioca pochissimo ma spero che possa avere più occasioni in futuro. Inpossiamo convocare23 giocatori e chiameremo quelli che sono in buone condizioni fisiche e che abbiano giocato di più»