Mondiali di atletica 2027 | Mei attacca Abodi dopo il no del governo | “Da lui neanche un messaggio”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 febbraio 2024 – Aveva scelto di non intervenire,la grande delusione. Il presidente della Fidal Stefano Mei, da ex atleta di livello mondiale, aveva incassato il no delche aveva tagliato le gambe al sogno di ospitare in Italia,gli Europei del prossimo giugno, anche ididel, che ieri sono stati assegnati alla Cina. Mei non voleva intervenire, male critiche arrivate dal ministro dello sport Andreaha scelto di rispondere: "Io faccio il presidente, non conosco tutte le dinamiche parlamentari e su quello sono un po’ carente, ma ho visto tante manifestazioni sportive risolversi in un attimo, quando c'era la volontà di farlo. Forse l'non piace a tutti ha detto Mei ...