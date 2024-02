Mondiale per club | la Fifa lancia un portale online per aggiornare sull’andamento delle squadre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Come riportato da Marca, laha deciso dire unin cui i tifosi potranno essere informati sui progressi della loro squadra del cuore per l’ingresso alper, che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Nel sito è possibile vedere qualisi sono già qualificate e quali ancora in lizza per essere tra le 32 partecipanti.per, legià qualificate: Africa: Wydad Athletic(Marocco) e Al Ahly SC (Egitto) Asia: Al Hilal (Arabia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Giappone) Europa: Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Bayern München (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Inter (Italia), Porto ...