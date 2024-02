Momenti difficili per la coppia protagonista della soap di Canale 5 | in onda oggi pomeriggio alle 14 05 e nuovamente stasera alle 21 35 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Mentre il gran finale di Terra amara si avvicina, le dinamiche tra i personaggi si intensificano. In particolare quelle tra Züleyha e Hakan. Laturca va in14.05 e21.35 circa su5 con una puntata incentrata sul loro rapporto, ma non solo. Serie tv, 10 titoli da non perdere a febbraio 2024 ...