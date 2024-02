Modelle di OnlyFans fingono di allattare al seno con delle bambole per aggirare la censura di Instagram | che cos’è il breast-feeding tutorial

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A prima vista sono solo immagini video di donne che allattano alil loro piccolo. Come tante su. Corredate anche di consigli sui principi nutritivi del latte materno e sulle modalità per una poppata serena e adeguata ai bisogni del neonato. Tutto normale, quindi. Osservando meglio, però, un paio di dettagli non tornano, sono fuori contesto rispetto alla nostra memoria visiva: il neonato, fasciato come non si usa più da decenni, non si muove, non piange, non fa un verso. E la mamma? Ha lo sguardo fisso alla telecamera e un’espressione ammiccante: è maldestra e per nulla interessata al bebè. E’ il fenomeno delusato dalle creator disu: lesimamme ...