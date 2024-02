Mobilità | il futuro è elettrico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si leggono numerose critiche riferite al passante autostradale di Bologna attualmente in costruzione. Si evidenzia l'inquinamento che potrebbe aumentare. Probabilmente sono critiche fatte da chi non utilizza l'auto o da chi apprezza restare di frequente ore in coda in autostrada o tangenziale. Invece di proteste inutili forse se si puntasse di più sull'si otterrebbe il risultato richiesto cioè meno inquinamento. Massimo Gavioli