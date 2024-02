Mobilità docenti 2024 | tutte le risposte alle vostre domande ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Così come previsto dall’ordinanza ministeriale del 23 febbraioal via le procedure didel personale docente per l’anno scolastico/2025. La redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo .