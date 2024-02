Mobilità a Firenze | la sfida di Legambiente Il mezzo più veloce? La bici Il percorso e chi ha gareggiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 - Ilpiù? Si conferma lacletta. Stamani ha fatto tappa ala campagna itinerante “Città2030: le città e ladel cambiamento”, l’iniziativa organizzata danell’ambito della Clean Cities Campaign per promuovere unasostenibile e a zero emissioni. Primo premio per il trofeo '30 e lode’ per lacletta, arrivata prima nella gara tra sei differenti modalità di trasporto che ha attraversato tre delle zone a 30 km/h realizzate dal Comune di. I volontari dihanno usatocletta, monopattino in sharing, tramvia, autobus, scooter elettrico e auto elettrica, facendo un...