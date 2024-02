Mo | Provenzano | ' immediato cessate fuoco'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Tutta la comunità internazionale si unisca nella condanna della strage di civili a Gaza. 100 persone uccise, in fila per gli aiuti umanitari, per provare a sopravvivere alla fame. Non ci sono altre parole:il". Così Peppe, responsabile Esteri del Pd, su Twitter.

Le mozioni parlamentari in favore della Palestina difficilmente portano a qualcosa: Da più di dieci anni il parlamento italiano spende molte energie per spingere i governi a fare scelte che poi i governi non fanno, e non è un problema solo italiano ...ilpost

Come mai Meloni ha assecondato la mozione del PD sul cessate il fuoco a Gaza: La presidente del Consiglio ha approfittato dell'iniziativa di Schlein per prendere ancora un po' le distanze da Israele, ma in maniera discreta ...ilpost

Schlein: “L’Italia guidi l’azione Ue per la pace in Medio Oriente”: Oggi anche il nostro Paese è tra coloro che vogliono fermare lo sciagurato proposito di Netanyahu dell'offensiva a Rafah. E questo è avvenuto grazie all'impegno del Pd ...partitodemocratico