(Di giovedì 29 febbraio 2024) Beirut, 29 feb. (Adnkronos) -hato la responsabilità dell'disuldiavvenuto stamattina. Lo scrive Ynet News. Dieci razzi sono entrati neldidal Libano stamattina, attivando le sirene di allarme aereo nella città di confine di Shlomi. Non ci sono notizie di vittime o danni.

Continuano i Raid israeliani sulla Striscia di Gaza . Stanotte almeno 21 persone sono morte in bombardamenti su Khan Yunis e Deir al-Balah, secondo i media ... (ilsole24ore)

Le notizie di sabato 6 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Nasrallah: «Risponderemo all’attacco su Beirut». L’Iran evoca la fine dello ... (corriere)

Mo: Hezbollah rivendica attacco con artiglieria nel nord di Israele: Beirut, 29 feb. (Adnkronos) - Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell'attacco di artiglieria sul nord di Israele avvenuto stamattina. Lo scrive Ynet News. Dieci razzi sono entrati nel nord di ...lanuovasardegna

"Decine di razzi dal Libano in Alta Galilea": Lo conferma Tel aviv in mattinata. Media, Houti danneggiano cavi sottomarini. Biden: "Israele fermerà le operazioni a Gaza durante il Ramadan, spero in un accordo entro lunedì". Hamas: "Nessuna ...momentosera

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 26 febbraio: Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, lunedì 26 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...tpi