Mo | Fratoianni | ' spari esercito su civili affamati è un orrore'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) - "Nella striscia di Gaza oltre mezzo milione di palestinesi rischia di morire di fame nei prossimi giorni, costretti a cercare cibo tra macerie e spazzatura, tra carcasse di animali morti e acqua infetta, è l'allarme lanciato dall'Onu. Mi pare evidente che il governo israeliano stia utilizzando anche la fame come strumento di guerra. Un'azione disumana". Lo scrive su Facebook Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Non riesco a rimanere fermo - prosegue il leader di SI - di fronte a tutto questo: serve ancora più di ieri mobilitarsi, prendere posizione. Anche per questo ho deciso di provare ad arrivare a Rafah. Anche io prenderò parte al convoglio umanitario insieme ad Angelo Bonelli e altri parlamentari, giornalisti, Ong e società civile che si recherà al valico di Rafah nei prossimi giorni, dal 3 al 6 marzo. Per conoscere, ...