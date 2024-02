Mo | almeno 70 palestinesi uccisi mentre aspettavano aiuti a Gaza City**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 feb. (Adnkronos/Xinhua) -70 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro un gruppo diin attesa di riceveresulla strada costiera a ovest diCity. Lo riporta la Xinhua, citando fonti mediche e testimoni oculari. Gli uomini, secondo al Jazeera, erano in attesa dialimentari presso una rotatoria, dando sono stati colpiti dal fuoco israeliano. Dopo i colpi, sono stati visti corpi a terra e i soccorritori non sono riusciti a raggiungerli a causa del pericolo di ulteriori attacchi israeliani.